CEO’nun kaçışına titiz soruşturma

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Abdülhamit Gül şunları söyledi:

“Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayın duyulmasının ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı. Orada iki ayrı yabancı var, o transit geçişi yapanlar. Bunların olaydaki ifadelerini de dikkate alarak soruşturmayı sürdürecekler ve buna göre iddianameyi açacaklardır. Başsavcılık olayın duyulmasından itibaren büyük bir titizlikle çalışıyor. Şu an itibarıyla Japonya’dan adli yardımlaşma anlamında herhangi bir talep gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye’de işlenmiş, Türk Ceza Kanunu’na aykırı hangi fiil varsa kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde. İlgili uçaklarla ilgili de yine tedbir kondu biliyorsunuz. Bu hususta yine mahkeme ve savcılık süreci sürdürmüş olacak.”