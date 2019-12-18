CEO ne demek? CEO nedir? CEO’nun açılımı ve görevi

CEO, yönetim kurulundan aldığı hedefi gerçekleştirmek amacıyla strateji oluşturup uygulayan kişidir. Yani, şirketin bugününü yönetirken; yarınını da planlayan ve de yönetim kuruluna hesap veren öncü kişidir. Kısacası CEO, yöneticilerin en baştaki yöneticisidir.

CEO açılımı, "Chief Executive Officer" kavramıdır. CEO, büyük şirketlerde; yönetim kurulu ile icra kurulunun arasında bağlantı kurar.

CEO'nun Görevleri Nelerdir?

Yaygın anlayışa göre CEO’nun temel görevi, şirketi kâr ettirmektir. Fakat şirket yönetimi konusunda değişen anlayışlarla birlikte; CEO’lardan beklentiler de zamanla değişmiştir.

Son yıllarda CEO’lardan; kârlılık ile büyüme kadar, çalışanlara ve de tedarikçilere liderlik etme, insanlara ilham verme rollerini üstlenmeleri istenilmektedir. Artık CEO’ların şeffaf, iletişim yeteneklerinin güçlü ve empati yeteneği olan kişiler olmaları beklenmektedir.