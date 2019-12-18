CEO ne demek? CEO nedir? CEO’nun açılımı ve görevi
İş hayatını yakından takip edenlerin sıklıklar karşılaştığı bir kelime olan CEO’nun ne anlama geldiği, açılımı ve görevleri internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, CEO ne demek? CEO nedir? CEO’nun açılımı ne?
CEO, yönetim kurulundan aldığı hedefi gerçekleştirmek amacıyla strateji oluşturup uygulayan kişidir. Yani, şirketin bugününü yönetirken; yarınını da planlayan ve de yönetim kuruluna hesap veren öncü kişidir. Kısacası CEO, yöneticilerin en baştaki yöneticisidir.
CEO açılımı, "Chief Executive Officer" kavramıdır. CEO, büyük şirketlerde; yönetim kurulu ile icra kurulunun arasında bağlantı kurar.
CEO'nun Görevleri Nelerdir?
Yaygın anlayışa göre CEO’nun temel görevi, şirketi kâr ettirmektir. Fakat şirket yönetimi konusunda değişen anlayışlarla birlikte; CEO’lardan beklentiler de zamanla değişmiştir.
Son yıllarda CEO’lardan; kârlılık ile büyüme kadar, çalışanlara ve de tedarikçilere liderlik etme, insanlara ilham verme rollerini üstlenmeleri istenilmektedir. Artık CEO’ların şeffaf, iletişim yeteneklerinin güçlü ve empati yeteneği olan kişiler olmaları beklenmektedir.
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