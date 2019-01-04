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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

'Cennet'i cehenneme çevirdiler... Yakalanmaları için çalışma başlatıldı

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'Cennet'i cehenneme çevirdiler... Yakalanmaları için çalışma başlatıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 57 yeşilbaş ördeği öldüren kar maskeli 3 avcının bulunması için çalışma yapılıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 6 Aralık 2018'de kar maskeli 3 avcının 57 yeşilbaş ördeği yakın mesafeden silahla vurarak öldürmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 56 bin hektar olan deltanın etrafında 24 saat boyunca devriye görevi yapıyor.

Cenneti cehenneme çevirdiler... Yakalanmaları için çalışma başlatıldı

Görevliler, deltada irili ufaklı 7 gölün içine de girerek 1,5 metre uzunluğundaki sazlık ve çamurluk alanda zor şartlar altında kaçak avcı arıyor.
Jandarma ekipleri, kar maskeli 3 kaçak avcıyı bulmak için yoğun mesai yapıyor. Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğine ait 11 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen görevliler, şüphelendikleri kişileri ifadeye çağırıyor.

Kaçak avcıların bulunması durumunda koruma alanında avcılık yapmak ve çok sayıda ördeği vurmak suçundan her birine 20 bin lira civarında idari parası kesileceği, av malzemelerine de el konulacağı öğrenildi.

Cenneti cehenneme çevirdiler... Yakalanmaları için çalışma başlatıldı

Kızılırmak Deltası

Samsun'da 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerini kapsayan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin de içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada, Türkiye'deki 400 civarında kuş türünden 356'sı görülebilir.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmıştı.

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