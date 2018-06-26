Cennete sabotaj!

Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içindeki Karadağ Mahallesi’nde, dün saat 15.00 sıralarında kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 5 arazöz ve 20 orman işçisiyle 5 dakika içinde müdahale edildi. Orman yangını havanın rüzgarsız olması nedeniyle anında söndürüldü. Yangın alanında soğutma çalışması yapılırken, yarım saat sonra aynı bölgenin birkaç kilometre ötesinde bir yangın daha çıktı. Ekipler anında müdahaleyle bu yangını da söndürdü. Yarım saat sonra ise yine aynı bölgenin birkaç kilometre ilerisinde başka bir yangın çıktı. Ekipler bu yangını da anında söndürdü. Üç yangında toplam 100 metrekarelik kızılçam ormanı zarar gördü.

’İKİ ÇOBAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK’

Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, "1.5 saat içinde aynı bölgede üç orman yangını çıktı. Ekiplerin olay yerine 2 kilometre mesafede olması büyük bir faciayı önledi. Bu yangınlarda kesinlikle kasıt var. Bölgede hayvan otlatan iki çoban hakkında suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma sürüyor. Kim olursa olsun yangın çıkaranı affetmeyiz. Ayrıca ormanlara foto kapanlar koyduk. Geleni geçeni izliyoruz. Havanın sakin olması, ekiplerin yangın yerine çok yakın olması büyük bir facianın önüne geçti" dedi.