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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
23.01.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Çengelköy’de çeşme tartışması! İşte son hali…

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Çengelköy’de çeşme tartışması! İşte son hali…

Restorasyon tartışmalarıyla gündeme gelen Çengelköy’deki ‘Lahanacılar Çeşmesi’ bu kez ‘renk’ değiştirdi. Çeşme, neredeyse yarısının kaldırıma gömülmesiyle gündeme gelmiş, yapılan restorasyonla kurtarılmıştı.

Restorasyondan sonra çeşmenin kaidesinin lahanayı temsil eden ve daha önce açık yeşil olan baş kısmı bu kez sarı renge boyandı. Bu durum, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Mimar ve şehir tarihçileri yeni renge tepki gösterdi. Gösterilen tepki ve eleştirilerin  hemen ardından, çeşmeye tekrar müdahale edildi ve sarı renk lahanadan silindi. 

1853 yılında yapılan çeşme, Osmanlı Yeniçerilerinin fanatik derecede mensup olduğu iki takımdan biri olan ‘Lahanacılar’ tarafını simgeliyor. ‘Lahanacılar’ ve ‘Bamyacılar’ cirit, güreş gibi birçok savaş sporunu padişah huzurunda sergiliyor, kazananlar için de bazen böyle anıt eserler yaptırılıyordu.

Çengelköy’de çeşme tartışması İşte son hali…

Son görüntüsü...

Musa KESLER
Musa KESLER
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