Çengelköy’de çeşme tartışması! İşte son hali…
Restorasyon tartışmalarıyla gündeme gelen Çengelköy’deki ‘Lahanacılar Çeşmesi’ bu kez ‘renk’ değiştirdi. Çeşme, neredeyse yarısının kaldırıma gömülmesiyle gündeme gelmiş, yapılan restorasyonla kurtarılmıştı.
Restorasyondan sonra çeşmenin kaidesinin lahanayı temsil eden ve daha önce açık yeşil olan baş kısmı bu kez sarı renge boyandı. Bu durum, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Mimar ve şehir tarihçileri yeni renge tepki gösterdi. Gösterilen tepki ve eleştirilerin hemen ardından, çeşmeye tekrar müdahale edildi ve sarı renk lahanadan silindi.
1853 yılında yapılan çeşme, Osmanlı Yeniçerilerinin fanatik derecede mensup olduğu iki takımdan biri olan ‘Lahanacılar’ tarafını simgeliyor. ‘Lahanacılar’ ve ‘Bamyacılar’ cirit, güreş gibi birçok savaş sporunu padişah huzurunda sergiliyor, kazananlar için de bazen böyle anıt eserler yaptırılıyordu.
Son görüntüsü...
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