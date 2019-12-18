Cenevre’de müzeleri gezdi
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, müze ve sergileri gezdi. Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi’ni ziyaret eden Emine Erdoğan’a, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Müzesi Müdürü Pascal Hufschmid eşlik etti.
Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen ve sanat ile insani yardımı buluşturan farkındalık projesi olan Türk Kızılay 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Hilal-i Ahmer Koleksiyonu’nun bir parçasını müzeye hediye etti. Erdoğan, ayrıca BM Cenevre binası içerisinde yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ‘Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor’ ve ‘Yolculuk’ adlı kaligrafi sergilerinin yanı sıra Kızılay, AFAD ve mülteciler tarafından yapılan el işlerinin sergilendiği MADE51 isimli stantları da gezdi.
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