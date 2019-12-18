Cenevre’de müzeleri gezdi

Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen ve sanat ile insani yardımı buluşturan farkındalık projesi olan Türk Kızılay 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Hilal-i Ahmer Koleksiyonu’nun bir parçasını müzeye hediye etti. Erdoğan, ayrıca BM Cenevre binası içerisinde yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ‘Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor’ ve ‘Yolculuk’ adlı kaligrafi sergilerinin yanı sıra Kızılay, AFAD ve mülteciler tarafından yapılan el işlerinin sergilendiği MADE51 isimli stantları da gezdi.