‘Ceneviz surları çökebilir’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Ceneviz surları çökebilir’
GeriGündem ‘Ceneviz surları çökebilir’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Ceneviz surları çökebilir’

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
‘Ceneviz surları çökebilir’

Cenevizliler tarafından 700 yıl önce Karaköy’de inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi Galata burcunun devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı.

Surların altında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tarihi burcun üzerine inşa edilen Sen Piyer Kilisesi için de tehlike çanları çalmaya başladı. Cenevizliler 1204’te Latin istilası sonrasında Galata bölgesine yerleşmeye başladı. 1303-1352 yılları arasında ise Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze sadece iki tane kule kaldı. Galata Kulesi’nin yakınındaki Şair Ziya Paşa Caddesi üzerinde bulunan kulenin devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı. Meydana gelen toprak kayması çevre esnafında endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi. Yapılan incelemelerin ardından belediye çevrede önlem aldı. Karaköy’de esnaflık yapan Fevzi Tekin, “Surlar çok bakımsız. Önceki haftalarda çok yağmur yağdı. Surların altındaki toprak yağmurla birlikte yavaş yavaş döküldü. Şimdi surların bir kısmının altı tamamen boşalmış. İlerlemesi durumunda surlar çökebilir. Belediye ekipleri geldiklerinde dükkân sahiplerini uyardı. Surların restore edilmesi gerekiyor” dedi. Toprak kaymasının meydana geldiği surların üst kısmında ise Sen Piyer Kilisesi bulunuyor. Toprak kaymasının ilerlemesi durumunda kilisenin de üzerinde bulunduğu tarihi surlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

İKİNCİ KULENİN DURUMU İÇLER ACISI

- Tarihi Ceneviz burçlarının ikincisi ise Galata kulesinin bir alt sokağında bulunuyor. Binaların arasında kalan kulenin üst kısmına kaçak bir yapı inşa edilmiş. Ancak yapı terk edildiği için kulenin üzerinde enkazı bulunuyor. Tarihi kulenin bitişiğinde yaşayan Zafer Çakıl, “Yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Hiç kimsenin surları onardığını görmedim. Yetkililer surları restore etmelidirler. Galata Kulesi gibi kıymetli eserlerdir. Onarıldıklarında turistler bu bölgeyi de ziyaret eder” dedi.

 

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gece yarısı korkunç haber geldi...

Altı gündür aranıyordu! Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yıl sonuna kadar ücretsiz

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden kişi gözaltına alındı