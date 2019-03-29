‘Ceneviz surları çökebilir’
Cenevizliler tarafından 700 yıl önce Karaköy’de inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi Galata burcunun devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı.
Surların altında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tarihi burcun üzerine inşa edilen Sen Piyer Kilisesi için de tehlike çanları çalmaya başladı. Cenevizliler 1204’te Latin istilası sonrasında Galata bölgesine yerleşmeye başladı. 1303-1352 yılları arasında ise Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. İnşa edilen tarihi surlardan günümüze sadece iki tane kule kaldı. Galata Kulesi’nin yakınındaki Şair Ziya Paşa Caddesi üzerinde bulunan kulenin devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı. Meydana gelen toprak kayması çevre esnafında endişeye neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi. Yapılan incelemelerin ardından belediye çevrede önlem aldı. Karaköy’de esnaflık yapan Fevzi Tekin, “Surlar çok bakımsız. Önceki haftalarda çok yağmur yağdı. Surların altındaki toprak yağmurla birlikte yavaş yavaş döküldü. Şimdi surların bir kısmının altı tamamen boşalmış. İlerlemesi durumunda surlar çökebilir. Belediye ekipleri geldiklerinde dükkân sahiplerini uyardı. Surların restore edilmesi gerekiyor” dedi. Toprak kaymasının meydana geldiği surların üst kısmında ise Sen Piyer Kilisesi bulunuyor. Toprak kaymasının ilerlemesi durumunda kilisenin de üzerinde bulunduğu tarihi surlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.
İKİNCİ KULENİN DURUMU İÇLER ACISI
- Tarihi Ceneviz burçlarının ikincisi ise Galata kulesinin bir alt sokağında bulunuyor. Binaların arasında kalan kulenin üst kısmına kaçak bir yapı inşa edilmiş. Ancak yapı terk edildiği için kulenin üzerinde enkazı bulunuyor. Tarihi kulenin bitişiğinde yaşayan Zafer Çakıl, “Yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Hiç kimsenin surları onardığını görmedim. Yetkililer surları restore etmelidirler. Galata Kulesi gibi kıymetli eserlerdir. Onarıldıklarında turistler bu bölgeyi de ziyaret eder” dedi.
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