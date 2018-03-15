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    Cenazeyi defnettiler! Berlin'den gelen telefonla şoke oldular

    Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)
    15.03.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    ALMANYA'nın Berlin kentinde vefat eden Halis Cesur'un cenazesi yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel'in cenazesi Amasya'ya gönderildi. Defnedildikten sonra Almanya'dan gelen telefon üzerine yapılan yanlışlık anlaşıldı. Almanya'dan gönderilen Cesur'un cenazesi dün Alpaslan Köyü mezarlığına defnedilirken, Raif Yüksel'in cenazesi ise memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi.

    Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan iki Türkün cenazeleri karıştı. Taşova'nın Alpaslan köyünden Halis Cesur'un cenazesin yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yükselin cenazesi defnedildiğinin fark edilmesi üzerine Berlin'den gelen telefonla bu yanlışlık anlaşıldı. Berlin'de yaşayan ve 9 Mart tarihinde vefat eden Halis Cesurun (78) cenazesi Amasya'nın Taşova İlçesine bağlı Alpaslan Köyüne oğlu Adnan Cesur tarafından getirilerek dün defnedildi. Almanya'dan bir kişi tarafından açılan telefonla Amasya'ya getirilen kişinin Cesur'un babası olmadığını Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel (83) olduğunu söyledi.

    Cenazeyi defnettiler Berlinden gelen telefonla şoke oldular

    Vefat eden Halis Cesur'un oğlu Adnan Cesur telefonda duydukları sonrası şaşkınlık yaşadı. Durumu yetkili makamlara bildirdi. Jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılan mezarda bulunan cenaze çıkarılarak tabuta konuldu. Almanya'dan gönderilen Halis Cesur'un cenaze namazı dün tekrar kılınan cenaze namazı sonrası Alpaslan köyü mezarlığında toprağa verildi.

    Amasya'nın Taşova İlçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilerek gömülen ve yanlışlık sonrası çıkarılarak tabuta konulan Raif Yükselin cenazesi ise Eskişehir'in Çifteler ilçesine gönderildi.

     

    Etiketler: karışan cenaze , almanya , halis cesur , gündem
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