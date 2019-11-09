Cenazeleri verilmedi
ADLİ Tıp Kurumu’nda otopsileri tamamlanan Yetişkin kardeşlerin cenazelerini teslim alan olmadı.
Ölenlerden Oya Yetişkin’in yakın arkadaşı Serpil Alkan dün cenazeleri almak için Adli Tıp kurumu’na başvurdu. Henüz olumlu bir cevap alamadığını söyleyen Serpil Alkan “Aileden gelip cenazeleri soran biri yok. Sahip çıksalar gelip alırlardı” dedi. Serpil Alkan’ın avukatı Aydın Egemen ise “Hiçbir engel yok ama net bir şekilde verileceği söylenmedi. Kardeşlerin vasiyetinin yerine getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Adli Tıp Kurumu, bir akrabaları çıkabilir diye cenazeleri yasal bekleme süresi olan 15 gün boyunca bekletecek. Birinci derece yakınlar teslim almak için başvuruda bulunmaz ise cenazeler belediye görevlilerine teslim edilecek.
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