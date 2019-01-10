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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sonat Kerem / DHA
10.01.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

Cenazeleri Türkiye’ye gönderildi...

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Cenazeleri Türkiye’ye gönderildi...

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) cenazeleri Türkiye'ye gönderildi. Bu sırada Buket Yıldız'ın annesi Canan Yıldız gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen tıp fakültesi öğrencileri Buket ile Zeynep’in cenazelerini aileleri teslim aldı. Öğrencilerin naaşlarının bugün İstanbul'dan memleketleri Hatay ve İzmir'e gönderilmeleri bekleniyor.

BUKET’İN TEYZESİ: “GEREKEN CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Buket'in teyzesi Sevval Yıldız Metin, Harkov Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna devleti, tüm Ukrayna makamları ve büyükelçiliğimiz ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her şeyi kendileri hallettiler diyebiliriz. Sağ olsunlar" dedi. Katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez'in tutuklanmasıyla ilgili de konuşan Metin, "Türkiye devleti ve büyükelçiliğimiz konuyla çok yakından ilgileniyor. Savcılığın mahkemede gereken her şey yapacağına inanıyoruz. Sürecin yakinen takipçisi olacağız. Gereken cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Cenazeleri Türkiye’ye gönderildi...

ZEYNEP’İN BABASI: “KIZIM İDEALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞARAK BURAYA GELDİ”

Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, katil zanlısının nasıl bir ceza almasını istediklerinin sorulması üzerine, "İlgili makamlar gereken her şeyi yapacaktır. Şu an bununla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Ukrayna ve Türkiye devletlerine ve kurumlarına, yardımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Diyebileceklerim sadece bu kadar" dedi. Kızının Harkov'da okumayı kendi seçtiğini ve doktor olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Hüsünbeyi, “Kızım ideallerinin peşinden koşarak buraya geldi" diye konuştu. Acılı baba, sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeleri Türkiye’ye gönderildi...

FAHRİ KONSOLOS: TARİF EDİLMEZ BİR TRAJEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Vladimir Belıy ise, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Ukrayna makamları, ailelere her türlü konuda yardımcı oldu. Hüsünbeyi ailesi, tek çocuklarını kaybettiler. Buket'in ise bir erkek kardeşi var. Tarif edilmez bir trajedi. 24 saat boyunca onların yanından ayrılmadık. Zeynep'in babası Yurdal Bey, bir kızı ya da oğlu olsaydı, tüm yaşananlara rağmen onları da hiç tereddüt etmeden Harkov'a okumaya göndereceğini söyledi" dedi.

Belıy ayrıca, Buket Yıldız'ın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez ile eskiden ilişkisi olduğunu ailesinin bildiğini, ancak Çökmez'i hiç görmediklerini söyledi.

Cenazeleri Türkiye’ye gönderildi...


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