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    Cenazeden dönüyorlardı... Çok acı görüntü

    Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
    21.06.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    ERZURUM'daki bir yakınlarının cenazesinden Bursa'ya dönerken Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Kaza, dün sabah saatlerinde Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26'ncı kilometresindeki Kaymaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum'daki bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Bursa'ya dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu avukat Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi. Kazada, sürücü Canpolat'ın babası Erdal (66) annesi Ayşe (64), amcası Dursun (63) yengesi Hatice İkbal (44) ve yeğeni Merve Canpolat (11) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan avukat Canpolat ve yeğeni Tuğba Canpolat ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ​Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Ölenler için Kemalpaşa Mahallesi Hacı Lütfullah Camii'nde öğlende tören düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ölen 5 kişi, Mahmudiye Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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    Etiketler: efgan ala , son dakika , haberler
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