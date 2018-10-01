Cenazede karıştı! Herkes birbirine girdi
Küçükçekmece'de öldürülen 16 yaşındaki zihinsel engelli gencin cenazesi helallik için evin önüne getirildiği sırada kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavga akrabaların araya girmesiyle sona erdi.
Küçükçekmece'de öldürülen 16 yaşındaki zihinsel engelli gencin cenazesi helallik için evin önüne getirildi. Bu sırada evin önündeki kalabalık arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişi birbirine girerken kavgayı akrabalar ayırdı. 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, eve giren hırsızlar tarafından 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.
BÜTÜN ŞÜPHELER KOMŞU ÜZERİNDE
Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.
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