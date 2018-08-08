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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)
08.08.2018 - 07:24, Son Güncelleme:

Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık

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Cenazede feryatlar yükseldi: Asıl o hakkını helal etsin, onu koruyamadık

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde, ayrı yaşadığı Yunus Hamarat ile gittikleri ormanlık alanda tabanca ile intihar ettiğini öne sürülen 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, Ehli-Beyt Dergahı'nda kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'a gönderildi. Helallik istendiği sırada yakınları ’Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık’ diyerek feryat etti. Gözaltına alınan Yunus Hamarat ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'de dekorasyon ve müteahhitlik işleri yapan Yunus Hamarat, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Sarıgül ile konuşmak için dün otomobille Kuşbahçe-Büyükçavuşlu yolu üzerindeki ormanlık alana gitti. İkilinin otomobilin dışındaki konuşması kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada Sarıgül Hamarat otomobilde bulunan tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar etti.

Olayın ardından Silivri Jandarma Komutanlığı’na giden Yunus Hamarat, eşinin tartışma sırasında aracın torpido gözünde bulunan silahı alıp, göğsüne ateş ederek intihar ettiğini öne sürdü. Yunus Hamarat, cinayet şüphesi olarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Sarıgül Hamarat için Çerkezköy Ehl-i Beyt Dergahı’nda bugün cenaze namazı kılındı. 

ACILI KIZ KARDEŞ: 'BOŞAN' DEDİM, 'BENİ ÖLDÜRÜR' DEDİ

Cenazede Sarıgül Hamaratın kardeşleri ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Olay sırasında İzmir'de olduğunu belirten Sarıgül Hamarat'ın ağabeyi Alican Sönmez, "Eşi kardeşimi götürmüş ormanda öldürmüş. Başka da bildiğim bir şey yok" dedi. Ablası Özgül Dilekÿise "Devlet koruyamadı, ağabeyim koruyamadı, ben koruyamadım. Bunu bacım hak edecek ne yaptı buna? ’Boşan’ dedim. Çocukları göstermez, beni öldürür" demişti. Dünyaya sığdıramadı seni, tabuta sığdırdı" diye feryat etti.

'ASIL O BİZE HAKKINI HELAL ETSİN'

Kardeşlerden Özgül Dilek, kadın sığınma evine giden Sarıgül Haramat’ı ağabeyinin ikna ederek geri getirdiğini belirterek, "Ağabeyimi kandırmış. Kadın sığınma evinden ağabeyimden başkası alamazdı. Alıp getirip evine koyuyor. Kocası çocukları alıp kapının önüne koyuyor. Kardeşimi alıp gidiyor ormana, orada da öldürüyor. Sonra da ağabeyimi arıyor, ’bacınız kendini vurdu’ diye. Bacım kendini niye vursun?" diye konuştu.

Cenazede ailenin ve yakınların feryatları yürekleri dağlarken, helallik istendiği sırada Sarıgül Hamaratın yakınları ’Asıl o bize hakkını helal etsin, onu koruyamadık’ diyerek feryat etti.

ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenaze namazının ardından 17, 16 ve 4 yaşındaki 3 çocuk annesi Sarıgül Hamaratın cenazesi otobüs ile memleketi Erzurum'a gönderilirken, aile yakınları da cenaze için aynı otobüsle Erzurum'a gitti. Yunus Hamarat ise Silivri Jandarma Komutanlığı’ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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