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    Cenazede çalınan ehliyet iki çocuk babası yaptı!

    İSMAİL SAYMAZ / Hürriyet
    21.03.2018 - 09:26 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yaşayan Süleyman Dolaş, 17 yıl önce babasının cenazesi için geldiği memleketi Çankırı’da ehliyetini kaybetti. 17 yıl sonra nüfus kaydına baktırınca, Eskişehir’de adına bir nüfus kâğıdı çıkarıldığını, bir kadınla evli göründüğünü ve nüfusuna kayıtlı iki çocuğunun olduğunu öğrendi. Babasının taziyesine katılan arkadaşı A.S.’den kuşkulanan Dolaş, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulundu.

    Gurbetçi Süleyman Dolaş, 20 Mayıs 1976’da Almanya’da doğdu. Alman vatandaşı olan Dolaş, 2000 yılında babasının ölümü üzerine cenazeyi toprağa vermek üzere memleketi Çankırı’ya geldi. Cenazede çalınan ehliyet iki çocuk babası yaptı

    Cenaze işlerini hallederken Almanya’da kullandığı ehliyetini kaybeden Dolaş, defin işleminden sonra ülkesine döndü. Dolaş, geçen yıl nüfus kaydı çıkarmak için nüfus müdürlüğüne başvurunca şok yaşadı. Türk vatandaşı olmamasına rağmen 29 Ocak 2001’de Eskişehir’den nüfus kâğıdı çıkarmış, bekâr olduğu halde 26 Temmuz 2001’de S.Y.Y. adlı bir kadınla evlenmiş, bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi olmuş görünüyordu.

    Dolaş yaptığı araştırma sonunda, babasının 17 yıl önceki cenazesine arkadaşı A.S.’nin katıldığını, kaybettiği ehliyeti bu kişinin alıp kimlik kartı çıkarmış olabileceğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Avukatı Tolgahan Alım, suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili adına pek çok işlem yapıldığını, kredi kartı çıkarılmış ve banka kredisi alınmış olabileceğini vurgulayarak, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan şikâyetçi oldu.

    Etiketler: ALMANYA , hırsızlık , Ehliyet , gündem
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