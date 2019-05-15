Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirip '10 dakikanız kaldı' dedi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu. Mahmut Can Kalkan sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan'ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi.
Mahmut Can Kalkan'ın dün akşam içine siyanür koyduğu şerbet yapıp anne ve babasına ikram ettiği, sonrasında "15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı" diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığın gören kardeşinin şerbetten içmediği belirtildi.
ÇOK SEVİLEN İNSANLARDI
Öte yandan, Kalkan ailesinin akrabaları, hem ailenin hem de çocukların iyi yetiştirilmiş insanlar olduğunu, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasına son derece şaşırdıklarını söyledi. Yakınları, Kalkan ailesinin çok sevilen bir aile olduklarını dile getirerek, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
İZMİR'DE CENAZE NAMAZLARI KILINDI
Kalkan çifti için, Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa'dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak araca konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.
GEÇİCİ GÖRME KAYBI YAŞAYAN EMİR CAN'IN DURUMU İYİ
Öte yandan, geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan'ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi.
TUTUKLANDI
Kalkan, sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
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