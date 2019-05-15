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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.05.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirip '10 dakikanız kaldı' dedi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu. Mahmut Can Kalkan sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

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  • Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirdi: 10 dakikanız kaldı dedi
  • Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirdi: 10 dakikanız kaldı dedi
  • Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirdi: 10 dakikanız kaldı dedi
  • Cenazede büyük acı... Zehirli şerbeti içirdi: 10 dakikanız kaldı dedi
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İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan'ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi.

Mahmut Can Kalkan'ın dün akşam içine siyanür koyduğu şerbet yapıp anne ve babasına ikram ettiği, sonrasında "15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı" diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığın gören kardeşinin şerbetten içmediği belirtildi.

ÇOK SEVİLEN İNSANLARDI

Öte yandan, Kalkan ailesinin akrabaları, hem ailenin hem de çocukların iyi yetiştirilmiş insanlar olduğunu, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasına son derece şaşırdıklarını söyledi. Yakınları, Kalkan ailesinin çok sevilen bir aile olduklarını dile getirerek, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İZMİR'DE CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Kalkan çifti için, Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa'dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak araca konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

GEÇİCİ GÖRME KAYBI YAŞAYAN EMİR CAN'IN DURUMU İYİ

Öte yandan, geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan'ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Kalkan, sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

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