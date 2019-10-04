Cenazede buluşma
AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze töreninde buluştu.
Hacı Bayram Camisi’ndeki cenaze törenine Davutoğlu ve Babacan’ın yanı sıra AK Parti’den istifa eden isimler arasında yer alan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da katıldı. Dağdaş Ailesi’ne başsağlığı dileyen Davutoğlu ve Babacan tokalaşarak selamlaştı.
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