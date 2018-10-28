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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
28.10.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Cenaze kahreden soru: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

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Cenaze kahreden soru: 'Hangisi ablam, hangisi babam'

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarpıp, takla atan hafif ticari araçta yaşamını yitiren sürücü Niyazi Başar (54) ile kızları Gülşehri (28) ve Tuğba Başar (25), toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan, cenazede ''Ablalarım beni bırakıp gitti'' diye gözyaşı döken Ümmühan Başar, yanındakileri "Hangisi babam, hangisi ablam?" diye sordu.

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  • Kazada ölen baba ve 2 kızı, son yolculuğuna uğurlandı
  • Kazada ölen baba ve 2 kızı, son yolculuğuna uğurlandı
  • Kazada ölen baba ve 2 kızı, son yolculuğuna uğurlandı
  • Kazada ölen baba ve 2 kızı, son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, cuma günü saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesine çarpıp takla attı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Niyazi Başar, kızları Gülşehri ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ

Niyazi Başar ve kızları Gülşehri ve Tuğba Başar'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün morgdan alınarak Seyit Harun Camii'nin önüne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze kahreden soru: Hangisi ablam, hangisi babam

'HANGİSİ BABAM, HANGİSİ ABLAM' DİYE SORDU

Kazadan yaralı olarak kurtulan, belinde kırıklar oluşan Ümmühan Başar da taburcu cenazeye katıldı. "Ablalarım beni bırakım gitti" diyerek ağlayan Ümmühan Başar, tabutlar omuzlara alınıp taşındığı sırada çevresindekileri "Hangisi babam, hangisi ablam?" diye sordu. Ümmahan Başar'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Baba ve kızlarının cenazesi şehir mezarlığında yan yana defnedildi.

Kazada yaralanan anne Emine Başar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İŞTEN AYRILDIKLARI İÇİN EŞYALARINI EVE GETİRİYORLARMIŞ

Ölen Tuğba ve Gülşehri Başar kardeşlerin, Konya kent merkezinde çalıştıkları farklı işyerlerindeki işlerinden ayrıldıkları, eşyalarını ailece araca yükleyip, Seydişehir'deki evlerine getirirken kazanın yaşandığı belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Nevşehir'den yüklediği briketleri Antalya'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği kaydedildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Karacaoğlu'nun ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

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