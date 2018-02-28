Cemre toprağa ne zaman düşüyor? Üçüncü Cemre ne zaman düşecek?

Halk takvimine baharın gelişi ve havaların ısınmasının müjdecisi olan Cemrenin birincisi ve ikincisi düştü. Üçüncü Cemre'nin ne zaman düşeceği ise vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Peki, üçüncü Cemre ne zaman düşecek? Kaç tane Cemre var? Cemre ne demek?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

Halk arasında yüzyıllardır devam eden inanışa göre, ilk yani birinci Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Halk takvimine göre, Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci Cemrenin havaya, ikinci Cemrenin de suya düşmesinin ardından son olarak toprağa düşmesi beklenen üçüncü Cemre olayının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İnanışa göre, 2018 yılında üçüncü Cemre, 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, İlkbahar'ın başlangıcında yedi gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen mitolojik bir isimdir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş manasını taşıyor.

Divan Edebiyatında şairlerinin, Cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli şahıslara yazdıkları övgü şiirleri de “Cemreviye” olarak adlandırılır. Meteorolojik bir olay olarak bilinen Cemre ise takvimlerde İlkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanıyor.

Cemre’nin tıpta alanında da bir anlamı var. Halk arasında karakabarcık, kabarcık, kabarcuki ateşgöynüğü ya da yanıkara adlarıyla bilinen iltihaplı çıban gibi hastalıklara da bu isim veriliyor.

CEMRE İSMİNİN KÖKENİ

Gazi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Öcal Oğuz Cemre kelimesinin kökenine dair şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde Arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan Cemre adı en yaygın olarak kullanılandır." dedi.

CEMRE DÜŞTÜ BODRUM YEŞİLLENDİ

İlkbaharın habercisi cemrenin ilkinin havaya düşmesinin ardından bugün ikinci cemre suya düştü. Bodrum'da kırlar yeşil örtüye büründü, rengârenk çiçekler açtı. Güneşin de yüzünü göstermesiyle Bodrumlular, kırlara koşup, çiçek topladı. 19-20 Şubat'ta havaya düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre dün suya düştü.

Bir süredir soğuk ve fırtınalı havanın hâkim olduğu Bodrum'da kırlar yeşillendi, çiçekler açtı. Hava sıcaklıkları birkaç derece birden artarak 15 dereceye kadar ulaştı. Bazı erik ve badem ağaçları şubat ayında olunmasına rağmen çiçeklendi. Doğada uyanış başlarken Bodrumlular da soluğu kırlarda aldı.