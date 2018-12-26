Cemil Candaş cinayetinde flaş gelişme!
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın makamında öldürülmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken; 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise beraati talep edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman getirildi. Öldürülen Cemil Candaş’ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.
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