Cemal Safi kimdir?

Edebiyat camiasının sevilen şairi Cemal Safi vefat etti. KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. 80 yaşındaki şair, bir haftadan beri bulunduğu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

17 Nisan 2018 salı günü saat 20.00 sularında hayata gözlerini yuman Safi'nin cenaze namazı, 20 Nisan 2018 tarihinde Cuma namazını müteakip Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınacak.

1938 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve lise öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1959'da Ankara'ya yerleşti. Yazdığı şarkı güfteleriyle tanındı. İlk şiirleri Orhan Gencebay, sonrakiler yine tanınmış besteciler tarafından bestelendi. 1989 yılında Rüyalarım Olmasa (imkânsız) ve Vurgun adlı şarkıların güftesiyle Hürriyet ve Millıyet gazeteleri ile TRT'nin açtığı yarışmalarda birincilik ödülünü alarak yılın sanatçısı seçildi. 1990 yılında Selçuk Tekay'ın bestelediği Vurgun adlı şiirin şarkısıyla aynı kurumların ödüllerini yeniden aldı. İki yüz kadar şiiri bestelendi. 1993 yılına kadaɾ yazdığı şiiɾleɾi Vuɾgun adlı ilk kitabında yayınladı. İkinci şiir kitabı ise Sende Kalmış ismi ile yayınlandı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi çok sayıda sanatçı ve besteci tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Safi, Eminescu madalyası başta olmak üzere, defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile, TRT'nin Yılın Şairi gibi sayısız ödüle lâyık görüldü.

İlk şiir kaseti 1991'de çıktı. Şiirlerinin bir bölümü Romenceye, Arnavutça ve İtalyancaya çevrildi. Yaz aylarını geçirdiği Akçay'da her yıl Geleneksel Akçay Şairler ve Bestekârlar Şölenini organize etti. 2003 yılında, Karamanoğlu Mehmet Bey adına düzenlenen Türk Dili Bayramı'nda Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan güftekâr şair olarak birincilikle ödüllendirildi.

İşte Safi'nin 2 yıl üstüste ödül alan Vurgun şiiri:

Gözlerim uykuyla barıştı sanma

Sen gittin gideli dargın sayılır

Ben de bir zamanlar sevildim ama

Seninki düpedüz vurgun sayılır

Ne kadar zulmetsen ah etmem sana

Her iki cihanda gül kana kana

Seninle cehennem ödüldür bana

Sensiz cennet bile sürgün sayılır

Yalan mı söyledin göz göre göre

Ne zaman dolacak verdiğin süre

Gönülden gördüğüm takvime göre

Aldığım her nefes bir gün sayılır