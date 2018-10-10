Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından açıklama
Suudi Aarabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın yaşadığına dair halen ümidinin olduğunu belirtti.
Habertürk'e yazılı kısa bir açıklama gönderen Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Yaşadığına dair ümidim var kesin açıklamayı bekliyorum. Mesele ülkelerin, devletlerin gündemine girdi o yüzden açıklama yapmak istemiyorum çünkü konu çok hassas" dedi.
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