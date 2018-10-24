Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Sultangazi'de konsolosluğa ait araçtan 2 bavul ve kıyafetlerin ortaya çıktığı görüntüler CNN TÜRK'te yayınlandı.
Başkonsoloslukta, konsolosun rezidansında ve konsolosluğa ait araçlarda daha önce arama yapılırken Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde Sultangazi’de bir otoparka bırakılan araç ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda o araçtan 2 bavul ve kıyafetler çıktı. O görüntüler CNN TÜRK'te yayınlandı.
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