Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! İfade veriyorlar
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun makam şoförünün de olduğu yaklaşık 15 konsolosluk çalışanı savcılığa tanık olarak ifade veriyor.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada konsolosluk çalışanları tanık olarak dinleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çağırılan yaklaşık 15 tanık savcılara ifade veriyor. İfade verenler arasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun makam şoförü, konsolosluğun teknik sorumlusu, santral görevlisi ve muhasebe sorumlusu da var.
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