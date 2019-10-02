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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.10.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1'inci yılında anıldı

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Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1'inci yılında anıldı

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için, 1. ölüm yıldönümünde öldürüldüğü Beşiktaş Levent'teki Suudi Arabistan Krallığı Başkonsolosluğu'nun önünde anma töreni düzenlendi.

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  • Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1nci yılında anılıyor
  • Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1nci yılında anılıyor
  • Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1nci yılında anılıyor
  • Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1nci yılında anılıyor
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapacağı birinci yıl anma etkinliği başladı.

Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1inci yılında anıldı

Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinin moderatörlüğünü Middle East Eye Editörü David Hearst yaptı.

Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1. yılında anılıyor
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Anma etkinliğine, Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Andrew Gardner, Mısırlı siyasetçi Eymen Nur, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, DAWN Kurucusu Nihad Awad, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, insan hakları aktivisti Mohamed Soltan ve El Şark Forumu Başkanı Wadah Khanfar konuşmacı olarak katıldı.

Programı yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu takip etti.

Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1inci yılında anıldı



AMAZON'UN KURUCUSU BEZOS KAŞIKÇI ANMASINDA

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, vefatının 1. yılında katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinliğe, Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1inci yılında anıldı

Bu arada anma etkinliğine Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Cemal Kaşıkçı öldürülmesinin 1inci yılında anıldı

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı." dedi.

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