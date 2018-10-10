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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.10.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı Münevver Karabulut gibi aranacak

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Cemal Kaşıkçı Münevver Karabulut gibi aranacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın binada öldürüldüğü iddialarına ilişkin olarak Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’deki evde yapılan aramanın bir benzeri burada gerçekleştirilecek. Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı’ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek

Suudi yetkililerin inceleme izni sonrası Terör, Asayiş ve Kriminal Şube’de özel ekip kuruldu. Aramada tıpkı Münevver Karabulut cinayetindeki gibi kan izi için Luminol ve kızılötesi ışık kullanılacak. Dışişleri Bakanlığı’nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması soruşturması çerçevesinde Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda inceleme yapılacağını açıklamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Terör, Asayiş ve Kriminal Şube’de özel bir ekip oluşturuldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’ndan bir daha çıkmamıştı. Aynı gün bir kısmı Suudi yetkili 15 Suudi’nin iki uçakla İstanbul’a geldikleri, Kaşıkçı ile aynı saatlerde konsoloslukta bulundukları ve geldikleri ülkelere geri döndükleri belirlenmişti. Kaşıkçı’nın da üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ise Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak binadan çıkartıldığını öne sürmüştü. Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın binadan ayrılmadığını vurgularken, Suudi yetkilileri, binadan ayrıldığı iddiasında bulunmuştu.

KAN İZİ BULUYOR

Suudi makamların işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmelerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde görevli uzman polislerden özel bir ekip oluşturuldu. Konsolosluk binasında yapılacak aramada Kaşıkçı’ya ait DNA örneği aranacak.

Kaşıkçı’nın binada öldürüldüğü iddialarına ilişkin olarak da Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği Bahçeşehir’deki evde yapılan aramanın bir benzeri burada gerçekleştirilecek. Temizlenmiş bile olsa kan izleriyle kimyasal tepkimeye giren Luminol adlı özel bir kimyasal madde ve kızılötesi ışık kullanılarak Kaşıkçı’ya ait bir iz olup olmadığı belirlenecek.

Karabulut cinayetinde de Bahçeşehir’de yapılan aramada aynı yöntemle iz sürülmüş, yapılan incelemede yoğunlukla Cem Garipoğlu’nun odasında ve tüm evin içinde kan izine rastlanmıştı. Aramaya özel ekiple birlikte K9 köpekleri de katılacak.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldü mü?
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