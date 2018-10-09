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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı kimdir?

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Cemal Kaşıkçı kimdir?

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Cemal Kaşıkçı kimdir? İşte, Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilen tüm detaylar...

13 Ekim 1958 tarihinde Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Suudi Arabistan’da tamamlayan Cemal Kaşıkçı, 1982’de Indiana State Üniversitesi’nden mezun oldu.

1991 - 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bunun yanı sıra OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere çeşitli günlük ve haftalık Arap gazeteleri için muhabirlik yaptı.

İngilizce yayın yapan Arab News'de yönetici olarak dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan sonra Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğü görevinde kısa süre bulundu. Gazetede ülkedeki yapıyı eleştiren yazılarının çıkması üzerine görevden alındı.

Bu olaydan sonra Suudi Arabistan'ı terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal'ın medya danışmanlığını yapmaya başladı. 2008 yılında yeniden Al Watan'ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle tekrardan görevden alındı.

Kaşıkçı, 2015'te Bahreyn'de açılan ve Suudi Prens El-Velid bin Talal'in finanse ettiği Al-Arab kanalında yer almış, Bahreynli muhalif bir din adamıyla söyleşi yapması nedeniyle kanal kapatılmıştı.

Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaşamaya ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başlayan Kaşıkçı'dan bir süredir haber alınamıyor. Türkiye vatandaşı nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için gerekli yasal işlemleri yapmak için 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giden Cemal Kaşıkçı'yı bir daha gören olmadı. 

 

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