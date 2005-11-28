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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (A.A)
28.11.2005 - 13:32, Son Güncelleme:

Cem Uzan'ın manevi tazminat davasına ret

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Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik ile Anadolu'da Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon ve Yazı İşleri Müdürü Harun Aksoy aleyhine açtığı 100 bin YTL'lik manevi tazminat davası reddedildi.

 İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davalı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın avukatı Orhan Erdemli, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik'in avukatı Abdurrahman Taştekin, Anadolu'da Vakit Gazetesi'nin sahibi Nuri Aykon'un avukatı Ali Paççi ile davacı Cem Uzan'ın avukatı Nursun Özşahin katıldı.

Duruşmada avukat Özşahin söz alarak, delillerin dosyada mevcut bulunduğunu dile getirdi. Özşahin, davalıların 100 bin YTL manevi tazminata mahkum edilmesini istedi.
Avukat Erdemli ile avukat Taştekin ve avukat Paççi ise daha önceki savunma beyanlarını tekrar ederek, davanın reddedilmesini istediler.

Davanın karar aşamasına geldiğini bildiren Mahkeme Hakimi, davacının taleplerinin reddine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın avukatı tarafından İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik'e atfen Anadolu'da Vakit Gazetesi'nin 15 Haziran 2003 tarihli nüshasında, Uzan'a hakaret derecesine varan sözler yer aldığı ileri sürülmüştü.

Avukat Savaş dilekçesinde, “Basın yoluyla müvekkilimin kişilik haklarına saldırılmış olup, saldırı hukuka aykırı nitelik taşımaktadır. Saldırının hukuka aykırılığının tespitine, tespit kararının gazetenin sayfalarında aynen yayınlanmasına ve davalıların 100 bin YTL manevi tazminata müteselsilen mahkum edilmelerine karar verilmesini talep ederiz” ifadesine yer vermişti.

Davalıların avukatları tarafından verilen cevap dilekçelerinde ise, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın 13 Haziran 2003 tarihindeki Bursa mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Hükümeti hedef alan hakaret içeren sözler söylediği ifade edilmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik'in, Uzan'ın açıklamalarına eleştiri ve tepkilerini ortaya koymak, ÇEAŞ ve Kepez operasyonları konusunda halkı aydınlatmak amacıyla yaptıkları açıklamanın 15 Haziran 2003 tarihli Anadolu'da Vakit Gazetesi'nde yer aldığı anlatılan cevap dilekçelerinde, manevi tazminat talebiyle açılan davanın reddi istenmişti.

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