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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.06.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Cem Kınay taburcu edildi

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Cem Kınay taburcu edildi

Nevşehir'de motosikletiyle gezerken geçirdiği trafik kazasında yaralanan turizm sektörünün tanınmış isimlerinden Cem Kınay (61) tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Kınay, özel uçakla İstanbul'a götürüldü.

Kaza, 5 gün önce Acıgöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan iş insanı Cem Kınay, 34 BOH 376 plakalı motosikletiyle bölgede gezinti yaparken, yağmurlu hava nedeniyle kaygan zeminde dengesini kaybederek, düştü.

Yaralanan Kınay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kınay'ın kaburgalarında kırık olduğu belirlendi. Kınay, ilk tedavisinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GİTTİ

Göğüs cerrahisi yoğun bakım servisindeki tedavisi ardından, odaya alınan Kınay, dün taburcu edildi. Cem Kınay, ailesinin de isteği üzerine özel uçakla İstanbul'a gitti. İş insanı Kınay'ın tedavisini İstanbul'da bulunan bir hastanede sürdüreceği öğrenildi.

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