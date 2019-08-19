Çelik’ten Doğu Akdeniz tepkisi: Kaygı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun il başkanları toplantısında “Doğu Akdeniz’de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye” sözlerine tepki gösterdi.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında özetle şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımız, CHP Genel Başkanı’nın dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca kez şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Türkiye, Nisan 2017’de Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz’de çalışmalar başlattı. Mayıs 2019’da Fatih, Haziran 2019’da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz’e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk. Ordumuz, bölgede ve deniz hudutlarımızda dünya basınına genişçe yansıyan başta Mavi Vatan, bir dizi başarılı tatbikat icra etti. Kararlılığımız vurgulandı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bu güçlü duruşu, tüm taraflara belli edilmiştir. Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Kılıçdaroğlu yine duymamıştır. ”
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