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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
02.12.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı...

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Çelik kasayı çalanlara böyle seslendi: Oğlumun evlenme parasıydı...

ISPARTA'da oturan Ümit Koç (51), içinde 60 bin TL'lik ziynet eşyası bulunan çelik kasanın evinden çalındığını söyleyerek, "Kasamı getirsinler. Allah rızası için yalvarıyorum, oğlumun evlenme parasıydı" dedi.

Olay, 23 Kasım Cumartesi günü Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Koç, 3 katlı evinin en üst katında uyurken, sabah saatlerinde ikinci katta kendisine ait ancak kimsenin kalmadığı eşyalı daireden sesler geldiğini duydu. Kalp ve şeker hastası olan Koç, alt kattaki daireye indiğinde içinde yaklaşık 60 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasanın olmadığını fark etti. Koç'un haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir gün önce rahatsızlanınca eşiyle hastaneye gittiğini belirten Ümit Koç, "Tedavimin ardından eve gelip erkenden yattım. Sabah eşim işe gitti. Evde yalnızdım. Yeni uyanmıştım. Alt kattan gelen sesleri duydum. Kontrol etmek için daireye girdiğimde çelik kasanın olmadığını gördüm. Durumu polise haber verdim" dedi.

'OĞLUMUN DÜĞÜN PARASI'

Kasanın getirilmesi halinde şikayetçi olmayacağını kaydeden Koç, "Allah rızası için yalvarıyorum; oğlumun evlenme parasıydı. Ekipler geldi, inceleme yaptı. Bir sonuç alamadık. Yemin ediyorum şikayetçi olmayacağım. Çelik kasada 10 tane yarım altın, 4 tane büyük altın, 1 tane bilezik, 1 tane zincir, 1 tane yüzük, 2 tane telefon ve evin tapuları vardı. Toplam 60 bin TL'lik ziynet eşyası vardı. Oğlumun nişanını yaptım. Önümüzdeki sene düğününü yapacağım. Davacı falan değilim. 5 kuruş paramız kalmadı. Getirip bıraksınlar" dedi.

'ELİMİZİ AYAĞIMIZI KURUTTULAR'

Yufka üretim işinde çalışan Pınar Rukiye Koç ise "Dairenin anahtarı merdiven boşluğundaki ayakkabının içindeydi. Ben işteydim. Eşim telefon edip hırsızlığı haber verdi. İş yerinden çıktım geldim. Sonra polis geldi. Kasadaki her şey oğlumun düğün parasıydı. Yufka yapımında çalışıyorum. Oğlum da bir asansör firmasında çalışıyor. Elimizi ayağımızı kuruttular. Komşulardan da gören varsa polisi arasın" diye konuştu.

Pınar Rukiye Koç, hırsız veya hırsızların evi dağıtmadığını da belirterek, "Sadece kasayı almışlar. Şok oldum. Kimseyle kavgamız, sorunumuz yok. Başımıza ilk defa böyle bir olay geldi" dedi.

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