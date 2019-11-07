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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.11.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

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Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler, otizmli öğrencileri yuhaladı." başlıklı habere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Otizm başlığı altında gündeme gelen, özel eğitim ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ettiklerini belirten Çelik, "Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Hepsi çocuktur. Kardeşçe, beraberce, aynı sosyal ortamda tüm akranlarıyla beraber Türkiye'nin her yerinde en iyi eğitimi görmeye devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın eğitimlerinde en üst düzeyde yarar sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde hizmetler, Bakanlığımız tarafından hassasiyetle sürdürülmektedir. Bakanımız ve Bakanlığımız ve hepimiz, bu konuda çok hassasız. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için akranlarıyla kaynaştıkları ve sosyal ortamla bütünleştikleri özel eğitim kendilerine verilmektedir. Çocuklarımızın dışlanması söz konusu olamaz. Bazı vatandaşlarımızın eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış yaklaşımları varsa onlar da bilgilendirilecektir."

"Bazı velilerin yeterli derecede bilinçli olamamasından kaynaklanan durumlar varsa doğru bilgilenmeleri için çalışmalar yapılmaktadır." vurgusu yapan Çelik, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların bir arada eğitim görmelerinin, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği kapsamında, Bakanlık tarafından güçlü şekilde gözetilen bir hak olduğuna işaret etti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Ayrıca, değerli velilerimizce, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ile normal gelişim gösteren çocuklarımızın bir arada eğitim görmelerinin tüm çocuklar üzerindeki olumlu gelişim özelliklerinin yeniden hatırlanması gerekir. Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz. Tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Hepsi tek bir evrendir. Bu bilinçle hassasiyet gösteren ve yakından ilgilenen Sayın Bakanımıza, tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu topraklar, ayrımcılığın değil kaynaşmanın yurdudur. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir."

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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