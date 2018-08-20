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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
20.08.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Çekyatın içinde cesedi bulunan kadının kızı tutuklandı

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İZMİR’in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut’un (66) cesedi, evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde kızı Hatice Ayhan tarafından bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Altıntaş Mahallesi 352 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Annesi Gülümser Bulut’tan bir süre haber almayan, birlikte yaşadıkları kızı Hatice Ayhan, iddiaya göre teyzesiyle birlikte hastanelere gidip annesini aradı. Cumartesi gecesi teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan, salondaki çekyatı açtı. Çekyatın içerisinden Gülümser Bulut’un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Gülümser Bulut’un cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

’EVDE FARE GİBİ BİR ŞEY KOKUYOR’

Annesi hakkında polise kayıp başvurusunda bulunmayan Hatice Ayhan, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı. Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen ve buradaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Hatice Ayhan, gece saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gülümser Bulut’un kızıyla birlikte yaşadığı evin kapısına ise mühür vuruldu.

"HATİCE'Yİ GÖTÜRDÜLER BİR DAHA GELMEDİ"

Bulut’un komşularından Hasan Çankaya, kızı Hatice Ayhan’ın, teyzesiyle birlikte hastanelere ve annesinin gidebileceği yerlere gidip onu aradığını söyleyerek, "Gülümser Bulut’u en son Cuma günü balkonda gördüm. Perşembe günü de görmüştüm, çamaşır asıyordu. Uzun zamandır kızıyla beraber yaşıyorlar. Ara sıra kavga eder, tartışırlardı. Hastaneye baktıktan sonra eve gelmişler. Hatice, ’Evde fare gibi bir şey kokuyor’ demiş. Sonra kanepenin altına bakmışlar, orada cesedi bulmuşlar. Polisler, olaydan sonra Hatice’yi götürdüler, sonra bir daha gelmedi" dedi.

 

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