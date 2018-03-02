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    "Çekyat mı bu? Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya"

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 13:45 | Son Güncelleme:

    Yiğit Bulut, Çekya'nın terörist elebaşı Salih Müslim'i serbest bırakmasına tepki gösterirken "Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya" ifadesini kullandı.

    Terörist elebaşı Salih Müslim, geçen hafta pazar günü Prag'da gözaltına alındı. 2 günlük gözaltı süresi sonrası mahkemeye çıkartılan Müslim, serbest bırakıldı.
    Müslim'in serbest bırakılmasını TRT Haber'de değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, kararı önceden tahmin ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Birliği içerisinde Çekya mı 'çekyat' mı, 'çekyoş' muydu, onun bir sürü farklı adı vardı. Bu ülkenin kendi kararını alması mümkün değil. Bunun sahibi Almanya. Uzatmaya gerek yok.

    'ÇEKYAT MI BU?'

    Orada bir adam gibi adamlar vardır, onlar Slovaklardır. Onlar da Slovakya oldu. Bratislava çok güzeldir… Bir de adam olmayan yerler var, onlar da Çekya oldu. Sahibi Almanya diyorum, daha öteye gitmeye gerek yok. Basında Çekya diyorlar… 'Çekyat' mı bu? Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya."

    Müslim'in serbest bırakılması Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın 'teröre destek veren ülke olduğunu' söylemişti.

    Etiketler: Yiğit Bulut , son dakika
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