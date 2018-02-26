Çekya'da gözaltı: Müslüm'e Prag sürprizi

TÜRKİYE’nin hakkında Interpol’den ‘Kırmızı Bülten’ çıkarılmasını talep ettiği, terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandı. Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Interpol, Türkiye’nin talebi doğrultusunda Kırmızı Bülten çıkarmadığı için Müslim bu kapsamda yakalanmadı. Türk güvenlik kaynakları, hakkında Twitter’dan yapılan paylaşımlardan Prag’da olduğu anlaşılan Müslim’in yakalanıp tutuklanması ve Türkiye’ye iadesi için Çek makamlarından talepte bulundu. Çek makamlarının Ankara’nın talebi üzerine Müslim için ‘geçici tutuklama’ (temporary arrest) işlemi yaptığı öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eşbaşkanı Müslim’in Çekya’dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, Müslim hakkında Ankara Güvenpark’taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, nitelikli olarak kasten adam öldürmek, nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme ve tehlikeli maddeleri nakletme’ suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı. Mahkemece Müslim hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, Kırmızı Bülten talep edildiği bilgisine yer verildi. Müslim’in, Çekya’da bulunduğu belirlenince harekete geçildi. Çekya’nın da taraf olduğu ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ hükümleri uyarınca iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.

11 ŞUBAT’TA LİSTEYE GİRMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, terör suçlarından arananlar listesini 11 Şubat tarihinde günceleyerek Müslim’i de eklemişti. Aranan teröristler listesinin ‘kırmızı kategorisi’ne eklenen Müslim’in başına 4 milyon lira ödül konulmuştu.

Ankara Başsavcılığı, 17 Şubat 2016 günü Merasim Sokak’ta TSK’ya ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturmada Müslim hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

DİLEĞİMİZ İADE EDİLMESİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in yakalanmasına ilişkin, "Hem Dışişleri, hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız, iade süreciyle ilgili Türkiye'nin üzerine düşenleri yapma konusundaki çalışmaları sürdürüyor" dedi. Yozgat’ta açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, eski PYD eşbaşkanı Müslim’in yakalanış sürecini şöyle anlattı: "Son günlerde kendisinin Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler gelince Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığımız, Çekya Interpolu ile irtibata geçmiştir. Bu çerçevede de ilgili kişi yakalanmıştır, şu anda gözaltındadır. Bizim dileğimiz, bunun Türkiye'ye iade edilmesidir. ” (AA)