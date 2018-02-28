Çekya nerededir? Çekya nüfusu ne kadar?

Çekya ya da bilinen adıyla Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da yer almaktadır. 1918 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan ayrılarak kurulan Çekya, harita üzerinde Orta Avrupa'da konumlanmaktadır. Bir dönem Çekoslovakya adını taşıyan ardından 1993 yılında dağılarak Çek Cumhuriyeti adını alan ülke, 2016 yılında aldığı kararla kendisini Çekya olarak tanımlmaya karar vermiştir. Peki, Çekya neresidir? İşte, Çekya'nın harita üzerindeki konumu ve ülkenin nüfusu hakkında bazı bilgiler

ÇEKYA HARİTA ÜZERİNDE NEREDE?

Çek Cumhuriyeti ya da resmî kısa adıyla Çekya Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur.

Tarihî Prag kenti, ülkenin başkenti ve en büyük kenti olmasının yanı sıra, çok ilgi çeken bir turizm merkezidir. Ülke, Bohemya ve Moravya bölgelerinden oluşur ve daha büyük Silezya bölgesinin bir parçasıdır. Çek Cumhuriyeti 1 Mayıs 2004'te Avrupa Birliği'nin üyesi olmuştur.

Çek Cumhuriyeti 51°'nin kuzeyinde bulunan küçük bir bölge dışında 48° ila 51° K enlemlerinde ve 12° ila 19° D boylamlarında yer almaktadır.

Ülkedeki yeryüzü şekilleri bölgesine göre değişmektedir. Batıdaki Bohemya'da genelde yüksek olmayan dağlar tarafından çevrelenen nehir havzaları, tepeler ve platolar bulunur. Ülkenin doğusundaki Moravya ise dağlıktır.

ÇEKYA'NIN NÜFUSU KAÇ?

Çekya'nın nüfusu, 2015 yılında gerçekleştirilen tahmini sayıma göre 10 milyon 500 bin olarak kayıtlara geçmiştir.

İl adı

Türkçe Nüfus

(2011 tahmini) Prag 1,268,796 Merkez Bohemya ili 1,289,211 Güney Bohemya ili 628,336 Pilsen ili 570,401 Karlovy Vary ili 808,961 Ústí nad Labem ili 835,814 Liberec ili 432,439 Hradec Králové ili 547,916 Pardubice ili 511,627 Olomouc ili 628,427 Moravya-Silezya ili 1,205,834 Güney Moravya ili 1,163,508 Zlín ili 579,944 Vysočina ili 505,565

Çek Cumhuriyeti’nde çok partili parlamenter sistem vardır. Temsilciler Meclisi’nde 200, Senato’da 81 üye bulunmaktadır.

1993’ten 2012’ye kadar Cumhurbaşkanı 5 yıllığına meclis tarafından seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyordu. 2013 yılında ise Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmiştir. Miloš Zeman doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

Hükümet Temsilciler Meclisi’ne karşı sorumludur. 17 Ocak 2014’te göreve gelen başbakan Bohuslav Sobotka 11. başbakan olarak halen görev yapmaktadır. Ülkede % 5 seçim barajı uygulanmaktadır. Temsilciler Meclisi üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilmektedir. 14 idari seçim bölgesi bulunmaktadır.