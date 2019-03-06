İstanbul'un ortasında film gibi tuzak! 'Kapıda asılı kaldım...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'un ortasında film gibi tuzak! 'Kapıda asılı kaldım...'
GeriGündem İstanbul'un ortasında film gibi tuzak! 'Kapıda asılı kaldım...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / DHA
06.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

İstanbul'un ortasında film gibi tuzak! 'Kapıda asılı kaldım...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çekmeköy'de evini satan bir kişi gaspçıların hedefi oldu. Tapu dairesinden çıkan Rüstem Karagöz'ün aracını çarpan 2 kişi, 225 bin lirayı gasp etti. Gaspçıların aracının kapısında asılı kalarak yaklaşık 50 metre sürüklenen Karagöz yaralandı.

8
  • Çekmeköyde dehşet 225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler
  • Çekmeköyde dehşet 225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler
  • Çekmeköyde dehşet 225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler
  • Çekmeköyde dehşet 225 bin lirasını gasp edip araçlarında sürüklediler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Taşdelen mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Rüstem Karagöz evini 225 bin liraya satışını yaptıktan sonra tapu dairesinden ayrıldı. Otomobiliyle yola çıkan Karagöz'ü plakası alınamayan bir araçta bulunan 2 şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheliler takip ettikleri araca, Turgut Özal Bulvarı üzerinde arkadan çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Karagöz, kaza olduğu düşüncesiyle kapıyı kilitlemeden aracından indi.  Bu sırada gaspçıların biri Karagöz'ü oyalarken diğer gaspçı içinde 225 bin lira bulunan çantayı aldı. Parasının çalındığı anlayan Karagöz ile gaspçılar arasında arbede yaşandı

Yaşanan arbede sonrası gaspçılar plakası alınamayan araçlarına bindi. Karagöz kaçan aracın kapısına tutarak gaspçıların kaçmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Rüstem Karagöz yere düşerek yaralandı. Çantayı alan gaspçılar izlerini kaybettirdi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık  ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, başından ve kolundan yaralanan Karagöz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

"KAPIDA ASILI KALDIM AMA DURDURAMADIM"

Olayı anlatan Rüstem  Karagöz, "Daire satmıştım 225 bin liraya. Tapudan geliyordum arkadan çarptılar. Araçtan indim aracımı kilitlemeye çalıştım. O esnada araçta bulunanlardan biri kapıyı açıp çantayı aldı. Kaçan aracın kapısının kolundan tuttum, sürüklemeye başladılar Yaklaşık 50 metre sürüklediler. Kapıda asılı kaldım. Kapının kulpu kırılınca yere düştüm. Durduramadım onları" diye konuştu. Yaralı Karagöz ambulansla hastane kaldırılırken güpegündüz meydana gelen gaspla ilgili polisin araştırması sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezalet! Çocuk koruma derneği başkanı, oğlunu istismardan tutuklandı

Ankara'da binlerce polisin katıldığı operasyonda sıra dışı detaylar!

'Yahya Murat Demirel'i mirasımdan çıkarıyorum'

Başkasının bebeğini doğurdu... Skandallar bununla da bitmedi