Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı
GeriGündem Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL, (DHA)
26.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı

YAPIMI 2 yıldır durdurulmuş olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın yapımına yeniden başladı. Tünel açma makinesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirildi. Törene CHP İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada hattın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

 “ARTIK GÜN, HİZMET GÜNÜ”

“Bugün, bir başka hattın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Bu hat, önemli bir hat. Bu hattın önemini bölgede yaptığımız konuşmalarda dile getirmiştim. Artık gün, hizmet günü." diyen İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu hattın hayata geçmesiyle ilgili finansman konusu ile ilgili yoğun bir çalışma ortaya koydu arkadaşlarım. 2 yıldır duran bu şantiyenin hareketlenmesiyle ilgili bulunan finans kaynağıyla beraber, bu hattın imalatçısı cesur firmalarımızın da katılımıyla sürece başlamış bulunuyoruz. İnşallah bu süreç hızlıca bitsin istiyoruz. Ekonomi hem ülkemizde hem dünyada kolay bir süreç yaşamıyor. Finansman, 2 yıl öncesinden çok daha kötü durumda şimdi. Alman Deutsche Bank’ın da bu sürece güven duyması ve katkı sunması da önemlidir. Teşekkür ediyorum iş birlikleri için” dedi.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı


 “HİZMETİN SAHİBİ KAMUDUR”

Bir hizmetin sahibinin o dönemin belediye başkanı ya da o dönemin iktidarı olan siyasi parti olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti

"Bir hizmetin sahibi; devlettir, kamudur, millettir. Yani siz sadece o süreci o gün başarıya kavuşturan aracı durumundasınız. Ben aracıyım. Bugün ben aracıyım, yarın başkası. Başarılarımızla övünelim ama asla ‘sahibiyiz’ demeyelim. Haddimize değil.  Onun için her proje ne bir partiye aittir ne de makamdaki kişiye aittir. O süreci iyi yönetme zorunluluğu olan kişiler olarak biz, vazifemizi yerine getirdik. Ve insanlarımızı bu çağdaş ulaşım aracı ile buluşturacağız bu kadar basit. Bizim ağzımızdan kimse şunu duymayacak: ' Partimizin projesi, benim projem, ben yaptım.' Böyle birşey yok.

'Biz yaptık, milletçe biz yaptık. Sadece metro değil, metroyu destekleyici toplu ulaşım hatlarımızı, metrobüsün otobüs yenileme sürecini hızlandıracağız. Özellikle İETT hatlarını, uzun değil kısalaştırarak, ekspres hale getirip, diğer toplu ulaşım hatlarımızı destekleyici hale getireceğiz. Aynı zamanda deniz ulaşımına ağırlık verip diğer toplu ulaşım araçlarını buluşturan noktaları daha etkin hale getireceğiz. Yani tümüyle entegre bir sistemi İstanbul'da var edeceğiz. Toplu ulaşım ya bir gerginlik meselesi, ‘Tümüyle çözdük’ deme şansınız yok; ama mümkün olduğu kadar çağdaş, toplumun rahatsız olduğu değil keyifle günlük seyahatini yaptığı ve hayatının büyük  bölümünü toplu ulaşımda değil işinde, gücünde ve sosyal yaşamında geçirdiği bir İstanbul var etmek istiyoruz.”

Hatla ilgili teknik bilgiler paylaşan İmamoğlu, konuşmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte butona bastı ve TBM makinesi törenle şantiye alanına indirildi.

TEK YÖNDE SAATTE 64 BİN 800 YOLCU TAŞINACAK

İki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği ön görülen hat 8 istasyondan oluşacak. Hattın uzunluğu, 10,9 kilometre, yolculuk süresi 16 dakika olacak. Hat ile saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında hazır durumdaki Marmaray ve Metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın, 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle