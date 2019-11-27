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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? M5 durak listesi

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Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? M5 durak listesi

İlk etabı 2017 yılında Üsküdar ile Yamanevler arasında tamamlanan Çekmeköy Sultanbeyli metro durakları, 2018 yılındaki ikinci etabında ise Yamanevler Çekmeköy arasına kadar getirilmişti. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunun üçüncü etabı ise 8 duraktan geçecek. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? İşte, Sultanbeyli'ye kadar devam edecek olan metro durakları hakkında bazı bilgiler

Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Mevcut durum ile 20 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan M5 Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosu, üçüncü etabın tamamlanmasının halinde toplamda 30,9 kilometre uzunluğa sahip olacak. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede olacak? İşte, o durakların listesi

ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE SULTANBEYLİ DURAK LİSTESİ

2018 yılında açılan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları toplamda 16 istasyondan oluşmaktaydı. Bu istasyonlar şu şekilde;

  1. Üsküdar
  2. Fıstıkağacı
  3. Bağlarbaşı
  4. Altunizade
  5. Kısıklı
  6. Bulgurlu
  7. Ümraniye
  8. Çarşı
  9. Yamanevler
  10. Çakmak
  11. Ihlamurkuyu
  12. Altınşehir
  13. İmam Hatip Lisesi
  14. Dudullu
  15. Necip Fazıl
  16. Çekmeköy

Yeni açılacak olan istasyonlarla birlikte durak sayısı 24'e çıkacak. İşte, yeni açılacak durakların listesi;

  1. Meclis Mahallesi
  2. Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)
  3. Şehir Hastanesi
  4. Abdurrahmangazi
  5. Samandıra
  6. Veysel Karani
  7. Hasanpaşa
  8. Sultanbeyli 

2022 yılının sonunda açılacak olan metro hattında toplam durak listesi ise şu şekilde olacak;

YOLCULUK SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

10,9 km’lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 64.8 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve Tam Otomatik Sürücüsüz Metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak.

-      Çekmeköy – Sultanbeyli 16 dk

-      Sarıgazi – Üsküdar 28 dk

-      Sarıgazi – Yenidoğan 7 dk

-      Sancaktepe – Levent 55,5 dk

-      Sultanbeyli – Taksim 57,5 dk

-      Sancaktepe – Mecidiyeköy 55 dk

-      Sultanbeyli – Yenikapı 50 dk

-      Sultanbeyli – Göztepe 42 dk   

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