Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? M5 durak listesi
İlk etabı 2017 yılında Üsküdar ile Yamanevler arasında tamamlanan Çekmeköy Sultanbeyli metro durakları, 2018 yılındaki ikinci etabında ise Yamanevler Çekmeköy arasına kadar getirilmişti. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunun üçüncü etabı ise 8 duraktan geçecek. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede? İşte, Sultanbeyli'ye kadar devam edecek olan metro durakları hakkında bazı bilgiler
Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Mevcut durum ile 20 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan M5 Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosu, üçüncü etabın tamamlanmasının halinde toplamda 30,9 kilometre uzunluğa sahip olacak. Peki, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro durakları nerede olacak? İşte, o durakların listesi
ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE SULTANBEYLİ DURAK LİSTESİ
2018 yılında açılan Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli durakları toplamda 16 istasyondan oluşmaktaydı. Bu istasyonlar şu şekilde;
- Üsküdar
- Fıstıkağacı
- Bağlarbaşı
- Altunizade
- Kısıklı
- Bulgurlu
- Ümraniye
- Çarşı
- Yamanevler
- Çakmak
- Ihlamurkuyu
- Altınşehir
- İmam Hatip Lisesi
- Dudullu
- Necip Fazıl
- Çekmeköy
Yeni açılacak olan istasyonlarla birlikte durak sayısı 24'e çıkacak. İşte, yeni açılacak durakların listesi;
- Meclis Mahallesi
- Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)
- Şehir Hastanesi
- Abdurrahmangazi
- Samandıra
- Veysel Karani
- Hasanpaşa
- Sultanbeyli
2022 yılının sonunda açılacak olan metro hattında toplam durak listesi ise şu şekilde olacak;
- Üsküdar
- Fıstıkağacı
- Bağlarbaşı
- Altunizade
- Kısıklı
- Bulgurlu
- Ümraniye
- Çarşı
- Yamanevler
- Çakmak
- Ihlamurkuyu
- Altınşehir
- İmam Hatip Lisesi
- Dudullu
- Necip Fazıl
- Çekmeköy
- Meclis Mahallesi
- Sarıgazi (entegrasyon istasyonu)
- Şehir Hastanesi
- Abdurrahmangazi
- Samandıra
- Veysel Karani
- Hasanpaşa
- Sultanbeyli
YOLCULUK SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?
10,9 km’lik 8 istasyonlu hatta, yolculuk süresi 16 dakika sürecek ve saatte tek yönde 64.8 bin yolcu taşınabilecek. Son teknolojiyle inşa edilen ve Tam Otomatik Sürücüsüz Metro olarak hizmet verecek hattın istasyonlarında, tam boy peron ayırıcı kapılar kullanılacak.
- Çekmeköy – Sultanbeyli 16 dk
- Sarıgazi – Üsküdar 28 dk
- Sarıgazi – Yenidoğan 7 dk
- Sancaktepe – Levent 55,5 dk
- Sultanbeyli – Taksim 57,5 dk
- Sancaktepe – Mecidiyeköy 55 dk
- Sultanbeyli – Yenikapı 50 dk
- Sultanbeyli – Göztepe 42 dk
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