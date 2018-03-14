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    Çekirdek keyfi... Dikkat çeken görüntü

    EDİRNE(İHA)
    14.03.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    Edirne’de, bomba sanılan şüpheli karton kutu boş çıktı. Çevrede bulunan bir grup gencin rahat tavırları ve çekirdek yiyerek olayı izlemesi dikkat çekti

    Edirne Merkez’de Atatürk Anıtı’nın bulunduğu meydanda bomba paniği yaşandı. Anıt önünde bulunan şüpheli bir karton, vatandaşların ihbarı üzerine bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kartonun içi boş çıkarken, çevrede bulunan bir grup gencin çekirdek yiyerek olayı izlemesi şaşkınlık oluşturdu.

    ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER

    Polis ekipleri, Atatürk Anıtı çevresine güvenlik şeride çekerek, yayaların bölgeden geçmemesi için tedbir aldı. Bu sırada olay yerinde bulunan meraklı vatandaşlar ellerindeki kameralı cep telefonlarıyla görüntü çekmeye başladı. Bir grup gencin rahat tavırları ve çekirdek yiyerek olayı izlemesi ise adeta ‘pes’ dedirtti.

    KARTON KUTU BOŞ ÇIKTI

    Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti. Anıt önünde bulunan şüpheli karton kutu, özel kıyafetli bomba imha uzman polis tarafından fünyeyle ile patlatıldı. Şüpheli karton kutunun içi boş çıktı.

    Etiketler: edirne , çekirdek , şüpheli paket , gündem
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