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    Çekirdek çitleyerek izlediler

    DHA
    20.06.2018 - 21:53 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülten U. (22) intihara kalkıştı. Genç kız, psikolog kadın tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlardan bazıları yaşanan olayı çekirdek çitleyerek izledi.

    Olay akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi Kırsal sokakta meydana geldi. İntihar etmek isteyen Gülten U.’yu görenler, durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şişme branda açtı, polisler de genç kızı ikna etmek istedi. Gülten U.  polisleri yanına yaklaştırmayınca olay yerine psikolog getirildi. Psikolog kadın ile genç kızın yakınları ikna çabalarına başladı. Bazı vatandaşlar ise inşaatın karşısında yerde oturup çekirdek çitleyerek yaşananları izledi.

    Daha önce de bir kaç kez intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Gülten U., psikologun çabaları sonucunda intiharından vazgeçti. Gülten U., ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Etiketler: son dakika , haberler
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