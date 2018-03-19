Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika.. 'Çekirdek' cinayetinde flaş gelişme

    Son dakika.. 'Çekirdek' cinayetinde flaş gelişme

    Ali AKSOYER (DHA)
    19.03.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    Esenyurt'ta Suriye uyruklu Ayman Alhamdan'ı (20),   bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi polis tarafından yakalandı. Cinayete neden olan kavganın nedeni çekirdek çitleme...

    İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde 1103 sokakta 10 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda eniştesi ile birlikte parkta oturan Suriye Uyruklu Ayman Alhamdan, aynı parkta bulunan bir grupla yaşanan kavganın ardından bıçakalanarak ağır yaralanmıştı. Suriye'li genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Görgü şahitleri Ayman Alhamdan'ın yediği çekirdek yüzünden öldürüldüğünü söylemişlerdi.

    İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Muhammed M. (20) ve H. J. (17) olayın meydana geldiği parkın yakınındaki evlerinde gözaltına alındı.

     CİNAYET ÇEKİRDEK ÇİTLEMEK YÜZÜNDEN MEYDANA GELMİŞ

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada parkta çekirdek yiyen Ayman Alhamdan'a yanlarından geçen bir grupta bulunanlar tarafından  kabukları yere attığı için laf atıldığı, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Poliste ifade vermeyen şüpheli Muhammet M., de kendisini yakalayan polislere çekirdek kabuklarının kendi üstüne geldiğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı öğrenildi.

    Poliste işlemleri tamamamlanan Muhammet M. ile olayda kullanılan bıçağı sakladığı iddiasıyla yakalanan 17 yaşındaki H.J adliyeye sevk edildi.

    Son dakika.. Çekirdek cinayetinde flaş gelişme

    Etiketler: istanbul , Cinayet , Çekirdek , son dakika , haber , haberler , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri