Çekirdek almaya çalışırken römorkun altında kaldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çekirdek yüklü traktör römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, C.M. (43), Balıkçıl Mahallesi'ndeki tarlasından 46 EJ 363 plakalı traktörünün römorkuna çekirdek yükleyip yola çıktı.
Tarlada çalışan bir ailenin çocuğu 13 yaşındaki R.A, hareket halindeki traktör römorkundan çekirdek almak istedi.
Dengesini kaybederek çıkmaya çalıştığı römorktan düşen çocuk, tekerleğin altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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