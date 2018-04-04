'Çekicinin peşinden koşan vatandaşa gülen polis' uyarı getirdi

Ak, "Öfke kontrolünü sağlayamamasından kaynaklı ve maksadını aşan söz ya da davranışlar tüm olumlu imajların bir anda silinmesine neden oluyor. Dikkatli olun" uyarısı yaptı. Ak, talimatında suç ve suçlularla mücadele ederken, tarafsız, güvenilir, inandırıcı, insan haklarına saygılı olunmasını istedi. Emniyet Müdürü Ak, “Bazı personelimizin görev anında öfke kontrolünü sağlayamamasından kaynaklı ve maksadını aşan söz ya da davranışlara yönelerek, bir anlık kırıcı söz, tutum veya davranış modeli sergilemesi teşkilatımızın kamuoyu nezdinde oluşturduğu tüm olumlu imajların bir anda silinmesine neden olmaktadır” dedi.

SUÇU NE OLURSA OLSUN

Ak'ın, "Suçu ne olursa olsun insana sadece insan olduğu için değer verilecek, suçun kontrolünde insan haklarının korunmasına riayet edilecektir" uyarısı dikkat çekti. Emniyet Müdürü Ak talimat yazısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), 155 İhbar Hattı ve Bursa Mail İhbar hatlarına vatandaşların Bursa polisi ile ilgili yapılan yaptıkları şikayet ve memnuniyet içeren mesajlara da yer verdi.

ÜÇ HAFTADIR TRAFİK KİLİTLENMİYOR TEŞEKKÜRLER

CİMER-BİMER, polis hattına yapılan teşekkür mesajlarından bazıları şöyle:

* 06/03/2018 tarihindeki işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili … Polis Merkezi Amirliğindeki … kodlu ekip görevlileri … personel ile soruşturmayı yürüten diğer görevlilere teşekkür ederiz…”

* “…Evimize giren hırsızları yakalayan … kod nolu ekipte çalışan polis memurlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız...”

* “ … meydana gelen kaza sonrası trafik ekiplerinin gösterdiği ilgi ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Görevlerinde sonsuz başarılar dileriz…”

* “… Sayın müdürüm engelliler günü münasebetiyle yapmış olduğunuz etkinlikler için yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak teşekkür etmek istedim. O kardeşlerimizi öyle mutlu görünce çok sevinip duygulandık. Vesile olduğunuz için Allah başta sizden ve tüm Emniyet personelimizden razı olsun...”

* “… Üç haftadır Bursa’da trafik kilitlenmiyor. Minibüsçüyüm ben. Ankara yolundan Kent Meydanına gidemiyorduk, Allah bin kere razı olsun. Lütfen iletin…”

* “… Son aylarda trafikte yapmış olduğunuz çalışmalarda sıkışık noktalarda görmüş olduğum motosikletli ve araçlı trafik polisi arkadaşlarımın çalışmaları nedeniyle aracımla akıcı seyredebiliyorum. Ekibinize teşekkür ederim...”

“… Bölgemiz içerisinde var olan tüm çalışanlarını ve servis araçlarını hayati tehlikeye sürükleyen drift yapan otomobiller ve yanlış park eden tır ve araçların meydana getirdiği sorunların engellenmesi için yapılan çalışmalarda … Her iki konu için göstermiş olduğunuz hassasiyetiniz, desteğiniz ve çalışmalarınız için teşekkür ederim…”

TAVIRLARINDAN RAHATSIZIZ

Şikayet içerikli mesajlardan bazıları ise şöyle:

* “… Hastanesi önünde … plakalı ekip otosu tarafından ıslatıldım. FSM istasyonunun önünde bekliyordu araç ben istasyona girince yoluna devam etti…”

* “… girişte görevli Polis Memuru emir kipleri kullanarak çantamı açmıştır. Polis Memuru olması emir kipi kullanabileceği anlamına mı geliyor? Yetkili kişilerin çantamı araması normal bir prosedürdür ama yaklaşım çok yanlıştır…”

* “… Birkaç ay önce … motorize ekipleri sitemizde güvenlik amacıyla görev yapmaya başladı, ilk başlarda açıkçası sevinmiştim. Lakin her geçen gün tavırlarından dolayı rahatsız olmaya başladım...”

YAKIŞIKSIZ İFADELER

* “… cadde ortasında trafik polisi motosikletiyle yolu kapatmıştır. Kavşağı döndükten sonra aniden o caddeye yanlış manevrayla kırdım ve kural ihlali yaptım. Trafik polisi bana hiç yakışık almayacak kelimeler kullandı…”

POLİS DAVACI OLDUĞUM ŞAHSIN TARAFINI TUTTU

* “… Terminalde başıma gelen bir olay sonucunda görevli Polis davacı olduğum şahsın tarafını tutmuştur. Polisin konuyla ilgili görevini yanlış yaptığını düşünüyorum. Bu konunun incelenmesini rica ediyorum…”

ÇEKİCİNİN PEŞİNDEN KOŞTUM DİKİZ AYNASINDA BANA GÜLDÜLER

* “… Benim aracım iki aracın ortasında park etmiş olmasına rağmen … çekilerek alındı. Çekicinin peşinden koşmama rağmen durmadı ve dikiz aynasından bana bakarak güldüler. Otoparka çekilmiş aracımı almaya gittiğimde Polis Memurlarıyla şahıslar bana güldüler tarzında konuştuğum zaman oradaki memurların hakaretlerine maruz kaldım. Polis vatandaşa hakaret etme hakkını nerden bulabiliyor…”

ÇOK SERT VE YAKIŞIKSIZ ÜSLUP KULLANDI

* “ … meydanında bulunan kavşakta … isimli polis memuru bana çok sert ve yakışıksız bir üslupla “aracımı çekmemi azarlayarak söyledi”, kendisine şahsımın da devlet memuru olduğunu dolayısıyla böyle bir tavrı hak etmediğimi belirttim… ailemin ve arkadaşlarımın yanında meydanın ortasında onur kırıcı davranışlarına devam etti...”

BİR KEZ POLİS İHBAR HATTINI ARADIM ONDA DA CEVAP VERMEDİLER

“ …ömrümde ilk defa bir şikayet bildirmek üzere 155 polis imdatı aradım, ikisinde de açmadılar ölüm kalım meselesi olsaydı ne olacaktı…”

POLİS HAKARET ETTİ

“ … hastanesi önüne gelen … plakalı sivil araç özürlü bölümüne girmek istedi ve benden bariyeri kaldırmamı istedi, kendisine görevli güvenlik olduğumu söyledim …, bana polis olduğunu söyleyerek hakaret etmeye başladı ve aracı üzerime sürdü…”

UYARDIM DÖVMEYE KALKTILAR

* “ … çevre yolundaki ışıklarda araç ile U dönüşü yapan üç kişi uyardığım için beni hakaretlerle dövmeye kalktı, ben ikaz edince hakaret ederek biz polisiz biz geçeriz dediler…”

KARAKOLA BAŞVURDUM POLİS DİNLEMEDİ

* “ … Karakola gittiğimizde … isimli polis memuru gece gece bizi neden rahatsız ediyorsunuz, çekin gidin buradan diyerek … hiçbir işlem yapmadan bizi karakol dışına almaya çalışmıştır. … Hakkımızı aramamıza engel olmaya çalışan emniyet karakol binası kendi mallarıymış gibi davranan bir kişide bu tutuma destek olarak hiçbir işlem yaptırmıyordu….”

YAKA PAÇA GÖTÜRDÜLER

* “…gece sevk ve idaremde bulunan aracımı … uygulama noktasında polisler durdurdu. Aracın evraklarını görevliye verdim, orada ki polis beni evraklarım ile birlikte ofise yönlendirdi. 20 metre geride kalan aracıma baktığında polislerin araç içerisinde arama yaptıklarını gördüm, aracımın yanına giderek ben aracımın başında yokken arama yapamazsınız dediğimde, polisler “fazla konuşma” şeklinde cevap verdiler ve yaka paça ofis denilen yerin arkasına götürerek “kimsiniz……siz” gibi bağıra çağıra baskı yaptılar…”