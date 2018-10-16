Çekicinin halatı koptu, otomobil 2 metreden düştü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çekicinin üzerine konmak istenen otomobil, halat kopunca 2 metreden yere düştü. Yoldan geçen bir kadın ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik ekipleri, yol kenarına park edilen bir otomobili çekmek istedi. Otomobil kaldırılıp çekicinin üzerine konmak istenirken bağlı bulunduğu halat birdenbire koptu.
O sırada çekicinin yanından geçen bir kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, 2 metre yükseklikten yere düşen otomobil büyük zarar gördü. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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