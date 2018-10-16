Åžok Ã‡ekici Ã¼zerindeki kazalÄ± izlenimi verilen aracÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±ktÄ±...

Åžok! Çekici üzerindeki kazalÄ± izlenimi verilen aracÄ±n içinden çÄ±ktÄ±...
DiyarbakÄ±r'da jandarma ekipleri, Ã§ekici Ã¼zerinde kaza yapmÄ±ÅŸ izlenimi verilen minibÃ¼ste Ã¶zel eÄŸitim kÃ¶pek ile yaptÄ±klarÄ± aramada 27 kilo 200 gram esrar ele geÃ§irdi, 2 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.Â
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla mÃ¼cadele ÅŸubesi ekipleri, DiyarbakÄ±r- Silvan karayolu ÃœÃ§yol mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ekipler bu sÄ±rada kaza yapanÂ minÄ°bÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§ekiciyi durdurdu. Ã–zel eÄŸitimli narkotik kÃ¶peÄŸi, tepki verince Ã§ekici ve Ã¼zerindeki kazalÄ± araÃ§ta detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±. Aramada, minibÃ¼sÃ¼n yolcu koltuk Ã¼stlerinde bulunan fan bÃ¶lÃ¼mlerinde 27 kilo 200 gram toz esrar bulundu. Ele geÃ§irilen uyuÅŸturucu, savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±rken, olayla ilgisi bulunan 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin araca balyoz ile zarar vererek, kaza yapmÄ±ÅŸ izlenimi verdikleri Ã¶ÄŸrenildi.
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