Çekici skandalı ile ilgili harekete geçildi!
Kağıthane'de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının otomobilini içerisinde küçük oğlu varken çekici tarafından çekilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çekicide görevli personel hakkında idari soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerine gelen sürücü Gülbeyaz Avnamak, uyuyan 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars’ı park ettiği araçta bırakarak 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert’i kursa bıraktı. Gülbeyaz Avnamak, büyük oğlunu kursa bıraktıktan sonra park ettiği yerde aracını göremedi. Panik ve korkuya kapılan Gülbeyaz Avnamak, içinde çocuğunun da olduğu aracını, çevredeki esnafa sordu. Aracının çekici tarafından götürüldüğünü öğrenince hemen otoparka gitti. Avnamak, polisle tartıştı. Daha sonra Avnamak içinde oğlu olan aracı otoparktan alırken olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Müdürlük çekicide görevli personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle