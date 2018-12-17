Çekici skandalı! İçinde çocuk olan arabayı...

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ile 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert ile beraber 34 HY 4558 plakalı otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti. Oğlu Ahmet Mert ile araçtan inen kadın, diğer oğlunu ise araçta bıraktı. Büyük oğlunu kursa bırakan kadın aracı park ettiği yerde bir sürprizle karşılaştı. Kadın çocuğunun da içinde olduğu otomobilin yerinde olmadığını görünce hayatını şokunu yaşadı. Çekicinin çocuk içindeyken otomobili çekme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Çekici içerisinde çocuk olan otomobili çekti



Telaş içerisinde çevredeki esnafa aracını soran kadın, çekici tarafından Kağıthane’deki Mavisu emniyet otoparkına götürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine kadın vatandaşların yardımıyla büyük bir telaşla otoparka gitti. Otoparka ulaştığında çekicinin ve aracın gelmediğini öğrenen kadın bir süre beklemeye başladı. O esnada ise çekici ve üstündeki otomobili gelince kadın ilk olarak 3 yaşındaki oğluna baktı. Oğlunun aracın içerisinde olduğunu gören kadın feryat ederken, olay karşısında vatandaşlar ve memurlar da şaşkına döndü. Bunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Memurların, “İçerideki çocuğu nasıl görelim?” cevabına daha da öfkelenen kadın adeta ateş püskürdü. Otoparkta yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.









“Çekici ücretini öde bırakalım”



Tartışmanın büyümesi sonrası hata yaptığını fark eden görevliler, araca kesilen park cezasını iptal etti. Bunun üzerine kadın aracıyla çıkmak istedi ancak görevliler bu kez çekici ücreti istedi. Kadının da üzerimde para yok demesi üzerine görevliler otoparkın sürgülü bariyerlerini çekerek çıkmasına izin vermedi. Kadının eşi Hakan Avnamak’ın durumu polis ekiplerine bildirmesi sonucu konu sonuçlandırılarak kadının otomobil ile çıkmasına izin verildi.



“Sen çocuğu bırak, parayı çek gel bekliyoruz”



Olayla ilgili konuşan kadının Makine Mühendisi eşi Hakan Avnamak, “Eşim 2 çocuğumla beraber otomobile binip cadde üzerinde park halinde bırakıyor. Diğer 3 yaşındaki çocuğum aracın içerisinde uyuyor halde, eşim 9 yaşındaki çocuğumu kursa getiriyor. Aracın içerisinde de çantasını cüzdanını bırakıyor ve sadece aracın anahtarını alıyor. Daha sonrasında kursa bıraktıktan sonra araca dönüş yapıyor. O 3 dakikalık zaman diliminde ne araba ne de çocuğu bulamıyor. Panik haldeyken vatandaşlar eşimi aracına alıyor ve otoparka götürüyor. Çünkü üzerinde herhangi bir para olmadığı için taksiye binemiyor. Beraber emniyet otoparkına gidiyorlar. Gittiklerinde aracın plakasını söylüyorlar ama araç yok. Parkın girişinde aracı yakalıyor ve ‘İçerisinde çocuk var ne yapıyorsunuz indirin’ diyorlar. Bu söylemin ardından biz arabayı içeriye almak zorundayız diyorlar ve zorla içeriye alıyorlar. Arabayı tekrardan içeriye aldıktan sonra eşim durumu anlatıyor. Çocuğun içeride olduğunu ve nasıl çektiklerini soruyorlar. Üzerimde nakitim yok bırakın ben gideyim diyorlar. Para olmadığı için kart vereyim diyor, onu da kabul etmiyorlar. Sen çocuğu bırak, parayı çek gel bekliyoruz diyorlar. O esnada küçük çocuk hala aracın içerisinde bekliyor. Sonra eşim beni arıyor, böyle bir durum oldu ortada kaldım diyor. 155 Polis İmdat'ı aradım ve polisin intikal etmesini istedi” dedi.



“Aynı yerden aynı olay yine yaşandı”



Avnamak, “Çevredeki vatandaşlar yardımcı oluyorlar. Yapmış olduğunuz hem suç hem de para istiyorlar. İşte oradaki otopark görevlileri tamam ceza yazmıyoruz o zaman çekici ücretini ver diyorlar. Eşim para vermek istemeyince görevliler parkın demir sürgülü kapısını kapatıyorlar ve çıkışına izin vermiyorlar. Böyle bir de hezimet yaşanıyor. Biz haber ekipleriyle röportaj yaparken aynı yerde başka bir olay yaşanıyor. 1 ve 7 yaşında çocuğun olduğu bir otomobil yine çekici tarafından çekiliyor. Çevredeki insanlar ve vatandaşlar uyarınca araç indiriliyor ve çekici görevlisi ile polis olay yerinden kaçıyor” ifadelerini kullandı.



“Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım”



Hakan Avnamak, “Görüntülerle beraber savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Bu tür olaylar benim değil birçok kişinin başından geçmektedir. En azından emsal teşkil etmesi ve yaşanmaması gerekiyor. İnsanlar hata yapmış olabilir, kural ihlalinde ceza yazılmalıdır. Ancak aracı bulunduğu yerden kalkıp da çocuklarla beraber götürmek yapılmaması gereken bir davranıştır” diye konuştu.

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