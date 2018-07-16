Çekiç parmak nedir?
Çekiç parmak, parmak uçlarının aşırı derecede hasar görmesi sonucu meydana gelir. Ayak baş parmağında daha sık görülmektedir. Elde çekiç parmak hastalığı, bir parmağın uç kısmının bükük kaldığı durumdur. İşte, çekiç parmak hakkında merak edilenler!
Çekiç parmak hastalığı, tedavi edilmediği sürece, biçim bozukluğunun yanı sıra, elin işlevlerini de aksatır. Ayak parmağı kıvrılır ve aşırı şekilde ağrımaya başlar. Parmak, tek başına pençe görünümünü alır. Özellikle hanımların küçük ayakkabı tercihleri bu rahatsızlığa neden olmaktadır.
Tanımı: ayak ve el parmaklarında meydana gelen ağrılı bir rahatsızlık olarak bilinir
Şikayetleri: Parmak bükük şekilde kalması, parmak üstünde hasar olması, ağrı.
Bulguları: Şekil bozukluğu ve parmak sırtında ağrı.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Muayene ve Röntgen çekilmelidir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Eğri kısım cerrahi olarak parmak düzeltilir. Kısa süreli bir ameliyattır. Kemiğin içine 4-6 hafta süreyle kalacak tel yerleştirmek gerekebilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Parmakları dik tutmaya yarayan cihaz veya atel kullanmak gereklidir.
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