Cehennem Melekleri'nden savunma: 'Suç örgütü değil, sosyal kulübüz'

Hells Angels 1948 yılında ABD’de kurulduğundan beri ismi gündemden hiç düşmedi. Zaman zaman çete savaşları, zaman zaman cinayetlerle anıldılar. Hells Angels bugün 52 ülkede faaliyet gösteriyor. Bu şubeler arasındaki tek Müslüman ülke ise Türkiye. Hells Angels üyeleri üzerlerinden hiç çıkartmadıkları armalı ceketleri, vücutlarındaki dövmeleri, heybetli motosikletleriyle her gittikleri yerde dikkatleri üzerlerine çekiyor. Her yere topluca gitmeleri ve aralarındaki hiyerarşi de haklarındaki çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oluyor.

Hells Angel Türkiye’nin ismi kısa süre önce, İzmir’de suç örgütlerine yönelik düzenlenen bir operasyonla gündeme geldi. Eski üyelerinden Necati Arabacı gözaltına alınmıştı. Almanya’da işlediği suçlar nedeniyle sınırdışı edilen Necati Arabacı, çıkan haberlerde Hells Angels Türkiye başkanı olarak anılıyordu.

Hells Angels Türkiye içerisinde yer alan Hells Angels Nomads, Hells Angels İstanbul, Hells Angels Bosphorus, Hells Angels Bodrum, Hells Angels Oldcity, Hells Angels Antalya, Hells Angel Bursa temsilcileri önceki gün Beyoğlu’nda bir basın toplantısı düzenleyerek, suç örgütü operasyonuyla ilgileri olmadığını açıkladı. Hells Angels Türkiye adına açıklama yapan Başkan Kürşat Noyan Kaya şunları söyledi:

TEK BİR ÜYEMİZ BİLE GÖZALTINA ALINMADI

“Operasyonda tek bir Hells Angels Türkiye üyesi bile gözaltına alınmadı. Kulübümüzün üyeleri operasyonu gazetelerden öğrendi. Suç örgütü olsaydık, kendimizi ifşa etmek yerine saklanmayı tercih ederdik. Hells Angels Türkiye suçu övmediği gibi, ret eder ve kınar. Hells Angels motor sürmek ve kardeşlik temelleri üzerine oturtulmuş bir motosiklet kulübünden daha başka bir şey değildir.”

2013 YILINDA ÜYELİKTEN AYRILDI

“Operasyonda gözaltına alınan ve Hells Angels Türkiye Başkanı olarak lanse edilen Necati Arabacı 2013 yılında üyelikten ayrılmıştır. Hells Angels yapılanmasında ülke başkanı gibi bir hiyerarşik konum yoktur. Bırakın ülke başkanlığını, kendisinin kulüp ile organik hiçbir bağı bulunmamaktadır. Biz kendisini tanımaktan gurur duyduk. Bizim gözümüzde kendisi saygıya fazlasıyla şayan, fakir fukaraya kol kanat geren, kimsesizlerin kimi olan , vatan sever bir insandır. Hells Angels Türkiye ailesi olarak kendisinin suçsuz olduğuna imanımız tamdır.”

ÜLKEYE BİNLERCE TURİST KAZANDIRIYORUZ

Ülkeye yaptıkları festivallerle binlerce turist getirdiklerini anlatan Kürşat Noyan Kaya, kulüp olarak sosyal sorumluluk projeleriyle bir çok ödüle de layık görüldüklerini söyledi. Gazilerle birlikte motosiklet sürüşleri yaptıklarını, kimsesiz çocuklara yardımlar yaptıklarını, kan verme kampanyaları düzenlediklerini anlatan Kürşat Noyan Kaya, “Suç örgütü olarak anılmaktan tüm üyelerimiz rahatsız. Bir herkese açık bir kulübüz” dedi.