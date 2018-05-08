Cehalet manifestosu

Yıldırım, dün Beştepe’de düzenlenen Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılış Töreni’ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yüzyıllar boyunca taklit edilen ancak dünyada bugün bile eşi benzeri olmayan vakıf kültürümüz bizim en büyük zenginliklerimizden biridir. 5 binden fazla eseri restore ettik diye çoğu zaman hep rakam veriyoruz. Oysa Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sadece tarihi binaları ihya etmiyor, tarih ve medeniyetimizle zayıflayan ilişkilerimizi de ihya ediyor. Vakfedenin tek arzusu Allah’ın rızasıdır. Dolayısıyla vakıf malına hıyanet eden, dünyanın en affedilmez suçunu işlemiştir.



KÜÇÜK İNSANLARI KINIYORUM

Fransa’da 300 kendini bilmezin imzasıyla yayınlanan bildiri bir cehalet manifestosudur. İnsanın yaşam hakkı kutsaldır ve dokunulmazdır. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İslam’da dinin otoritesi şahıslar ve kurumlar değildir, mukaddes kitabımızın kendisidir. Hiç kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz. Kitap Allah’ın koruması altındadır. Sözde Fransız aydınları mukaddes kitabımızın, haşa şiddete cevaz verdiğini iddia etmişlerdir. Bu eylem haysiyetsiz bir tahriktir, bu büyük bir hadsizliktir. Onlar zulmü görmek istiyorsa, Yahudi soykırımına eğer dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kuran’a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum. Bizim inancımızda, medeniyet anlayışımızda insan en yüce en şerefli varlıktır.”



